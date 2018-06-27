Сообщения о госпитализации Марадоны оказались недостоверными

Сообщения о госпитализации чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны оказались недостоверными. Об этом заявила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая его.

Для опровержения информации девушка опубликовала в своем микроблоге в Twitter фотографии, на которых легендарный футболист выглядит вполне здоровым.

1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) June 26, 2018

Ранее сообщалось, что Марадона почувствовал недомогание после матча сборных Аргентины и Нигерии. Экс-тренера аргентинцев под руки сопроводили с трибун для медосмотра, после чего госпитализировали. Причиной плохого самочувствия футболисты стало повышение артериального давления и стенокардия.

Аргентинцы победили сборную Нигерии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, который состоялся накануне в Петербурге. Авторами голов в ворота нигерийцев стали Лионель Месси и Маркос Рохо.