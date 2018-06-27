Путин назначил полпредов в федеральных округах

Президент России Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах страны, сообщил сайт Кремля во вторник, 26 июня.

Полпреды назначены в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном округах, сообщает «Газета.ру».

Если в Северо-Западном, Южном и Сибирском ФО остались на своих местах, то в Центральном, Уральском и Северо-Кавказском ФО они были заменены на новых: Игоря Щеглова, Николая Цуканова и Александр Матовникова.

Единственным не переназначенным и не отправленным в отставку остается полпред в Приволжском федеральном округе вице-премьер Михаил Бабич.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший полпред по УФО Игорь Холманских может возглавить совет директоров Уралвагонзавода, где он работал начальником цеха до своего назначения.