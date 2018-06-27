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Японский зонд «Хаябуса-2» достиг астероида в 280 млн км от Земли

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Фото: Japan Aerospace Exploration Agency
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») спустя три с половиной года после запуска достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Специалисты ожидают, что космический аппарат приземлится на поверхности Рюгю году и возьмет там пробы грунта. Затем, приблизительно в конце 2020 года, зонд должен вернуться на Землю.

Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, чтобы проникнуть в тайны распространения жизни во Вселенной.

21 мая сообщалось, что британские астрономы обнаружили первый астероид-«иммигрант», который прибыл из другой звездной системы и закрепился на коорбитальной орбите Юпитера.

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