Два человека погибли в крупном ДТП под Хабаровском

Крупное ДТП произошло в пригороде Хабаровска, неподалеку от села Некрасовка. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир разбившейся Toyota Mark II.

Как сообщает ИА AmurMedia, водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге, вылетел с трассы и врезался в трубопровод. Из искореженной машины погибших доставали спасатели при помощи спецтехники.

Свидетели ДТП полагают, что мужчины, находившиеся в машине, были жителями Некрасовки. Они всегда передвигались на автомобиле на большой скорости. Точная причина аварии пока неизвестна.

Портал iz.ru накануне сообщал о крупном ДТП на трассе М-5 «Урал» под Пензой. Там столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей. В аварии погибли четыре человека. Пятеро пострадавших госпитализированы.