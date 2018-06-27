Трамп ограничивает иностранные инвестиции в американские компании

Президент США Дональд Трамп одобрил меры минфина США по ограничению иностранных инвестиций в американские компании, сообщает «Интерфакс».

«У нас великие ученые, у нас великолепные мозги, и мы должны это защищать, что мы и делаем», — заявил Трамп.

Введение ограничительных мер признано необходимым из-за копирования технологий иностранными инвесторами.

25 июня сообщалось, что Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США.

19 июня в Китае заявили, что развязывание торговой войны между США и Китаем, а также нарушение американской стороной рыночных правил наносят ущерб всему миру.