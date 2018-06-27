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Раненная под Алеппо украинка получила российский паспорт

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Уроженка Украины Ирина Баракат получила российский паспорт. Гражданство нашей страны ей пообещал Владимир Путин.

Историю своей семьи Ирина рассказала во время «прямой линии». Много лет назад она вышла замуж и уехала в Сирию. В июне 2016-го ее дом попал под обстрел — Ирина своим телом закрыла троих детей. Малыши не пострадали, а мать лишилась ноги и кисти. Баракат отправили в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Но без российского паспорта полную реабилитацию врачи обеспечить не могли. Увидеть семью Ирине тоже не удавалось — она не могла пригласить их в чужую страну.

Минобороны разыскивает супруга и детей Баракат, вскоре семья воссоединится.

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