Раненная под Алеппо украинка получила российский паспорт

Уроженка Украины Ирина Баракат получила российский паспорт. Гражданство нашей страны ей пообещал Владимир Путин.

Историю своей семьи Ирина рассказала во время «прямой линии». Много лет назад она вышла замуж и уехала в Сирию. В июне 2016-го ее дом попал под обстрел — Ирина своим телом закрыла троих детей. Малыши не пострадали, а мать лишилась ноги и кисти. Баракат отправили в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Но без российского паспорта полную реабилитацию врачи обеспечить не могли. Увидеть семью Ирине тоже не удавалось — она не могла пригласить их в чужую страну.

Минобороны разыскивает супруга и детей Баракат, вскоре семья воссоединится.