Основатель Bloomberg намерен баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Предполагается, что миллиардер будет баллотироваться в качестве кандидата от Демократической партии. По данным телеканала, изначально Блумберг рассматривал участие в выборах президента в 2016 году в качестве независимого кандидата.

Майкл Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы, является основателем новостного агентства Блумберг и филантропом. В его январе 2018 года его состояние оценивалось в $50,8 млрд по версии журнала Forbes, пишет ТАСС.