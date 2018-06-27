Секретная служба США будет охранять пресс-секретаря Белого дома после инцидента

Секретная служба США начиная со среды, 27 июня, охраняет пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс после того, как ее выгнали из ресторана, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что охранять Сандерс будут неопределенное время.

23 июня владелица ресторана Red Hen в американском штате Виргиния попросила покинуть ее заведение Сару Сандерс. Причиной стала работа Сандерс непосредственно на президента США Дональда Трампа, с политикой которого в отношении геев и мигрантов были не согласны работники ресторана.