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Секретная служба США будет охранять пресс-секретаря Белого дома после инцидента

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Секретная служба США начиная со среды, 27 июня, охраняет пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс после того, как ее выгнали из ресторана, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что охранять Сандерс будут неопределенное время.

23 июня владелица ресторана Red Hen в американском штате Виргиния попросила покинуть ее заведение Сару Сандерс. Причиной стала работа Сандерс непосредственно на президента США Дональда Трампа, с политикой которого в отношении геев и мигрантов были не согласны работники ресторана.

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