Тwitter вводит новые меры борьбы со спамом и ботами

Руководство Тwitter ввело новые меры для препятствования массовому распространению объявлений (спам) и действиям в автоматическом режиме учетных записей (боты).

Теперь от пользователя потребуется номер телефона при регистрации и в случае, если его аккаунт заподозрят в массовой подписке, сообщает ТАСС.

Благодаря этому только за одну неделю в мае были выявлены почти 10 млн ботов и спам-ботов.

23 июня сообщалось, что социальная сеть Twitter приобрела «службу доверия и безопасности» Smyte, а затем без предупреждения отключила уже существующих пользователей от сервиса. Стартап Smyte был разработан специалистами из Сан-Франциско для регулирования спама и блокировки случаев домогательств в интернете.