Ограничения продажи пива и газированных напитков начались в Великобритании из-за нехватки углекислого газа, сообщает The Times в среду, 27 июня.

Назревающий «пивной кризис» стал возможным по нескольким причинам, среди которых жара и чемпионат мира, где английская сборная выступает успешно.

Но главной причиной называют закрытие на профилактику пяти предприятий по производству аммиака, побочным продуктом от которого и является СО².

4 мая стало известно, что британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из отходов от производства хлебобулочных изделий. Производители утверждают, что рецепт пива был навеян аналогичным древневавилонским напитком.