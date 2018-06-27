В Госдепе рассказали о желании Европы помирить РФ и США

Европа регулярно выступает за менее конфронтационные отношения США и РФ, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл во вторник, 26 июня.

«Европейские союзники постоянно говорят нам, что они хотят, чтобы у США были менее конфронтационные отношения с Россией», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Европа выступает за то, чтобы в отношениях России и США было взаимодействие в сферах общего интереса.

20 июня начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США хотят иметь более прочные отношения с Россией.