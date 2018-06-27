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Правительство готовит налоговые льготы для «белой» аренды жилья

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Правительство разрабатывает налоговые стимулы для развития «белой» аренды жилья. Это следует из материалов кабмина к национальному проекту «Жилье и городская среда», с которыми ознакомились «Известия».

Речь идет о налоговых послаблениях для арендодателей и инвесторов наемного жилья, которые поспособствуют заключению официальных договоров аренды. Среди обсуждаемых мер – «льготы по налогу на прибыль, имущество арендных фондов, налоговые кредиты, вычеты по НДФЛ для арендаторов». Однако в Минстрое отметили, что данные предложения не входят в сегодняшнюю редакцию нацпроекта.

Также предполагается обсудить введение налогового кредита — изменение срока уплаты НДФЛ с последующей поэтапной уплатой суммы и начисленных процентов.

По мнению экспертов, для роста арендного сегмента необходимо дополнить налоговые стимулы экономическими – особыми условиями при кредитовании и предоставлении земельных участков.

Также «Известиям» стало известно, что возможность введения налогового вычета для людей, которые снимают жилье по официальному договору, пока не согласована в правительстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Арендодателям жилья готовят налоговые льготы»

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