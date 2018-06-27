ФНС предоставит банкам доступ к данным о зарплатах заемщиков

Сведения о доходах заемщиков начнут поступать в банки напрямую из Федеральной налоговой службы уже осенью. Об этом «Известиям» сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Для этого справки 2-НДФЛ будут направляется в личные кабинеты граждан на сайте госуслуг, откуда их смогут получить банки. Это приведет к снижению бумажной волокиты с предоставлением справок и усложнит мошенничество с кредитами.

При этом эксперты из банковской сферы уверены, что нововведение поспособствует снижению ставок по кредитам.

Но отмечается опасность того, что люди с серыми зарплатами останутся без возможности получить кредит с выгодными процентами.

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Раскрытые доходы