Прямой эфир

ФНС предоставит банкам доступ к данным о зарплатах заемщиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сведения о доходах заемщиков начнут поступать в банки напрямую из Федеральной налоговой службы уже осенью. Об этом «Известиям» сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Для этого справки 2-НДФЛ будут направляется в личные кабинеты граждан на сайте госуслуг, откуда их смогут получить банки. Это приведет к снижению бумажной волокиты с предоставлением справок и усложнит мошенничество с кредитами.

При этом эксперты из банковской сферы уверены, что нововведение поспособствует снижению ставок по кредитам.

Но отмечается опасность того, что люди с серыми зарплатами останутся без возможности получить кредит с выгодными процентами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Раскрытые доходы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реальные доходы россиян выросли на 0,3% в годовом выражении
Доходы россиян растут второй месяц подряд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017