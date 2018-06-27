Минстрой предлагает повысить тариф для очищения Волги

Рост тарифов за водоотведение до 50% может частично компенсировать затраты на экологическую реабилитацию Волги. Это следует из проектного предложения Минстроя по реконструкции очистных сооружений предприятий, сбрасывающих стоки в реку.

Документ направлен в аппарат правительства, с письмом за подписью заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса ознакомились «Известия».

Для сокращения доли не соответствующих требованиям отводимых в Волгу сточных вод к 2024 году необходима реконструкция 106 очистных сооружений, что обойдется в 167,98 млрд рублей. Для этого планируется выделить 76,83 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 91,15 млрд могут быть получены за счет увеличения тарифа для некоторых регионов.

Если предложение Минстроя будет одобрено, реконструирующиеся за счет тарифов предприятия будут вынуждены с 2019 года повысить тариф за водоотведение до 50% для жителей и организаций 15 регионов, где течет Волга.

В Минстрое отметили, что на данном этапе идет обсуждение предложений, которые должны быть окончательно сформированы и представлены президенту до 1 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Волгу предложили очистить с помощью повышения тарифов»