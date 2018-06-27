Прямой эфир

Минстрой предлагает повысить тариф для очищения Волги

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост тарифов за водоотведение до 50% может частично компенсировать затраты на экологическую реабилитацию Волги. Это следует из проектного предложения Минстроя по реконструкции очистных сооружений предприятий, сбрасывающих стоки в реку.

Документ направлен в аппарат правительства, с письмом за подписью заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса ознакомились «Известия».

Для сокращения доли не соответствующих требованиям отводимых в Волгу сточных вод к 2024 году необходима реконструкция 106 очистных сооружений, что обойдется в 167,98 млрд рублей. Для этого планируется выделить 76,83 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 91,15 млрд могут быть получены за счет увеличения тарифа для некоторых регионов.

Если предложение Минстроя будет одобрено, реконструирующиеся за счет тарифов предприятия будут вынуждены с 2019 года повысить тариф за водоотведение до 50% для жителей и организаций 15 регионов, где течет Волга.

В Минстрое отметили, что на данном этапе идет обсуждение предложений, которые должны быть окончательно сформированы и представлены президенту до 1 октября. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Волгу предложили очистить с помощью повышения тарифов»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Локальные очистные сооружения устанавливают на Крымском мосту
СК назвал виновника столкновения катамарана с баржей на Волге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017