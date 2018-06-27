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Новак встретился с главой минфина США Мнучином в Вашингтоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр энергетики РФ Александр Новак проводит двустороннюю встречу с главой Минфина США Стивеном Мнучином, сообщает ТАСС в среду, 27 июня.

«Встреча началась», — отметил источник.

Новак участвует во Всемирной газовой конференции. На ее полях он уже провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Риком Перри, в также заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Обсуждались вопросы транзита российского газа в Европу и другие вопросы сотрудничества.

14 июня Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия полностью согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+, которое предполагает закрепление опции регулирования добычи нефти в любой момент.

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