Матвиенко призвала опираться на рыночные принципы в пространственном развитии страны

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года должна реализовываться исходя из рыночных принципов. Такое мнение высказала в своей колонке, публикованной в газете «Известия», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, при реализации стратегии по соблюдению интересов регионов в области здравоохранения, образования, культуры, уровня жизни населения, благоустройства территории, дорожного строительства и т.д. нельзя повторять ошибки плановой экономики.

«Хочу подчеркнуть, что в решении этих вопросов важно не наступать вновь на одни и те же грабли. Я имею в виду — не сбиваться на командно-административные меры планирования и управления. Стратегия должна базироваться на принципах и механизмах рыночной экономики», — отметила Матвиенко.

С помощью Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, подготовкой которой занимается Минэкономразвития России, государство должно четко определить свои цели в сфере пространственного развития и создать механизмы их реализации.

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Приоритеты пространства