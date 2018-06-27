Пространство страны необходимо сделать удобным, комфортным, улучшающим социальное самочувствие и настроение граждан. В своей колонке, публикованной в газете «Известия», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о социальных аспектах Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года.

По словам главы Совфеда, социальные аспекты стратегии имеют не меньшее значение, чем инвестиционные, отраслевые и инфраструктурные вопросы.

«Ведь пространство России — это не только место размещения производительных сил, но и территория социальной, культурной, духовной жизни людей. Комфорт, благополучие граждан — абсолютный приоритет деятельности государства», — подчеркивает политик.

Между тем, при решении вопросов, связанных с размещением инвесторами новых производственных объектов, такие темы, как создание новых рабочих мест, наполнение доходных статей бюджета и улучшение за счет этого качества жизни людей, часто находятся на втором плане.

«Жизнь показывает: автоматически, сам по себе оптимальный баланс экономической и социальной составляющих пространственного развития не возникает. Обеспечить его может только регулирующая деятельность органов власти всех уровней», — отмечает Матвиенко.

Инструментом для решения этой ключевой задачи должна стать Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, подготовкой которой занимается Минэкономразвития России.

Экономическая и социальная составляющие документа станут равноправными по своей значимости для государства. С социальной точки зрения стратегия нацелена на обеспечение достойных условий жизни граждан на всей территории страны, где бы человек ни жил.

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Приоритеты пространства