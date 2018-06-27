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Госдеп одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов Aegis на $860 млн

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Продажа пяти комплексов противоракетной обороны Aegis на сумму более $860 млн одобрена Госдепартаментом США во вторник, 26 июня.

«Для национальных интересов США жизненно важно помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что Испания уже обладает пятью фрегатами, оснащенными такой системой, и еще пять усилят ее обороноспособность в противодействии региональным угрозам.

15 мая стало известно, что два наземных комплекса американских ПРО Aegis Ashore, поставленных в Японию, будут размещены на противоположных сторонах острова Хонсю. Токио полагает, что размещение двух комплексов на этих территориях позволит прикрыть всю Японию от удара баллистических ракет, например, со стороны КНДР. 

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