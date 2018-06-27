Автопроизводители США уведомят Трампа о последствиях введения пошлин

Альянс американских автопроизводителей намерен уведомить администрацию президента США Дональда Трампа о последствиях возможного введения 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей.

По словам пресс-секретаря организации Глории Бергквист, в этом случае потребители будут ежегодно переплачивать $5,8 тыс. за одно транспортное средство. Соответствующее уведомление будет направлено в Министерство торговли США на этой неделе.

«В масштабе страны эта пошлина ударит по американским потребителям на сумму около $45 млрд, если опираться на продажи машин за 2017 год», — цитирует Бергквист агентство ТАСС.

Пресс-секретарь альянса отметила, что такой шаг «нейтрализует преимущества от снижения налогов» и провоцирует рост цен на иностранные автозапчасти.

Ранее в июне из-за высоких пошлин Евросоюза на американские товары компания Harley-Davidson приняла решение перенести из США производство продукции, предназначенной для продажи в европейских странах.

22 июня Еврокомиссия ввела в действие дополнительные пошлины размером 25% на импорт ряда товаров из США в ответ на предпринятое Вашингтоном повышение пошлин на импорт алюминия и стали.

Белый дом в марте ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. В июне Трамп допустил введение пошлин в 20% на автомобили из ЕС, а после заявил, что Вашингтон примет новые меры в отношении стран, установивших торговые пошлины на американские товары.