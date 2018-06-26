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Facebook разрешит рекламу криптовалют и оставит запрет на рекламу ICO

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Социальная сеть Facebook вернет рекламу криптовалют, при этом сохранит запрет на рекламу ICO (процедуры первичного размещения токенов) и бинарных опционов, сообщает директор компании по управлению продуктом Роб Лизерн.

«Начиная с 26 июня мы будем обновлять нашу политику, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента рекламодателям, имеющим предварительное разрешение», — цитирует его «РИА Новости».

31 января Facebook запретила всю рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов.

Официальный блог компании сообщал тогда, что реклама «финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения» не может быть опубликована на данной платформе.

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