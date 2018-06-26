Сильно пострадавший во время пожара дом восстанавливают в центре Ростова

В Ростове-на-Дону во время тушения крупного пожара были залиты 64 квартиры четырехэтажного здания на улице 1-я Линия. На данный момент в доме начались восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для расследования произошедшего была создана специальная комиссия. Специалисты обследовали 71 жилое помещение. На данный комиссия завершила работу, сообщает RostovGazeta.

После проведенной проверки были восстановлены водо- и электроснабжение на первом и втором этажах первого подъезда и частично во втором подъезде. Сейчас рабочие приступили к восстановлению кровли и дверей.

Крупный пожар произошел 19 июня, огонь охватил сотни кв. м четырехэтажного здания. Возгорание тушили несколько часов. Все жильцы были размещены в школе на улице Листопадова.