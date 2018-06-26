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Благоустройство дворов началось в Нижнем Тагиле

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Работы по благоустройству дворовых территорий начались в Нижнем Тагиле в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Первоначально планируют благоустроить девять дворов.

Как рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Егор Копысов, на всех объектах предполагается провести одинаковые работы. Будет проведен ремонт подъездов, тротуаров, установят детские спортивные площадки, скамейки, урны и освещение. Помимо этого будут проведены озеленительные работы, сообщает «ТагилСити.Ру».

Первоначально будут благоустроены девять дворов, которые победили в рейтинговом голосовании 18 марта. Все работы необходимо завершить до 1 ноября 2018 года, но подрядчик отмечает, что планирует закончить работы раньше срока.

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