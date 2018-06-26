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Игорь Холманских возглавит совет директоров Уралвагонзавода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Игорь Холманских может возглавить совет директоров Уралвагонзавода. Об этом сообщило РБК во вторник, 26 июня, со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю.

«Он пойдет председателем в совет директоров УВЗ», — отмечает издание.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин освободил Холманских от должности своего полпреда в Уральском федеральном округе. Его сменил помощник президента Николай Цуканов.

Слава пришла к начальнику сборочного цеха тагильского Уралвагонзавода Игорю Холманских в 2012 году во время прямой линии Владимира Путина. Он поблагодарил тогда еще премьера Путина за помощь предприятию и пообещал всемерную поддержку со стороны рабочих.

В мае 2012 года Холманских, занимавший должность начальника цеха Уралвагонзавода, был назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

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