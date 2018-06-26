«Волгоград Арена» превратится в спортивно-культурный центр после ЧМ-2018

На базе стадиона «Волгоград Арена» планируют создать спортивно-развлекательный кластер. Такими планами сегодня, 26 июня, на базе городского пресс-центра ЧМ-2018 поделился председатель комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области Аркадий Грушко.

По словам чиновника, была изучена мировая и отечественная практики использования стадионов помимо футбольных матчей — проведение концертов, культурных мероприятий и других событий. Подобное, по мнению Грушко, возможно организовать и в Волгограде. Также плюсом «Волгоград Арены» является прилегающая территория, которую можно будет задействовать.

На данный момент стадион принадлежит Российской Федерации в лице ФГУП «Спорт-инжиниринг», которое учреждено Министерством спорта России. В 2019 году объект планируется передать в ведение региона согласно программе «Наследие», сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Годовое содержание стадиона обойдется бюджету региона примерно в 250–300 млн рублей. Более точные цифры пока что привести невозможно, так как объект был сдан весной 2018 года и еще не проработал полноценного года. Окупить затраты предполагается через 4–5 лет.