Прямой эфир

Выпавший из окна дома в Ельце ребенок находится в реанимации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетний мальчик находится в реанимации после падения из окна жилого дома в Ельце Липецкой области. Его жизнь на данный момент находится вне опасности. По факту произошедшего СУ СКР по Липецкой области проводит проверку.

В субботу, 23 июня, трехлетний ребенок остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и навалился на москитную сетку. Конструкция не выдержала мальчика и выпала из окна, увлекая за собой ребенка, сообщает Lipetskmedia.

Пострадавший был госпитализирован в липецкую областную детскую больницу. У него диагностированы серьезные травмы головы и ушиб спины. На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК Ставрополья начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна
Четырехлетняя девочка впала в кому после падения с 4-го этажа в Астрахани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017