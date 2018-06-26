Выпавший из окна дома в Ельце ребенок находится в реанимации

Трехлетний мальчик находится в реанимации после падения из окна жилого дома в Ельце Липецкой области. Его жизнь на данный момент находится вне опасности. По факту произошедшего СУ СКР по Липецкой области проводит проверку.

В субботу, 23 июня, трехлетний ребенок остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и навалился на москитную сетку. Конструкция не выдержала мальчика и выпала из окна, увлекая за собой ребенка, сообщает Lipetskmedia.

Пострадавший был госпитализирован в липецкую областную детскую больницу. У него диагностированы серьезные травмы головы и ушиб спины. На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.