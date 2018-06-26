Геленджик примет чемпионат по воркауту

Открытый чемпионат по воркауту состоится в Геленджик 27 июня, в День молодежи. Спортсмены Кубани и Ростовской области будут состязаться по двум направлениям: силовой фристайл и силовое троеборье.

Фристайл состоит различных элементов и трюков за определенное время. Троеборье включает три упражнения, сложность которых зависит от возраста участника: подъемы с переворотом или выходы силой, подтягивания, отжимания от брусьев, передает ИА KrasnodarMedia.

Как сообщалось ранее, Южная Корея и Сахалин будут развивать кикбоксинг на островах. Мощный толчок развитию кикбоксинга ожидается благодаря сотрудничеству Центра боевых искусств города Сувон в Южной Корее и федерации кикбоксинга Дальнего Востока и России.



