Более 30 деревень Иркутской области обеспечат доступом в интернет

Точки доступа к интернету появятся в 35 населенных пунктах Иркутского, Зиминского и Заларинского районов Иркутской области в 2018 году. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Сергея Левченко с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

Стороны решили сосредоточиться на повышении качества предоставляемых услуг медицинским организациям, их развитии в соответствии с современными требованиями и задачами в сфере здравоохранения. В настоящее время 185 населенных пунктов Приангарья с населением менее 250 человек не имеют доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, власти Забайкальского края намерены обеспечить интернетом и сотовой связью сельское поселение Елизаветинское в Читинском районе, где жители вынуждены забираться на возвышенность в лесу, чтобы позвонить. А зимой соединения можно и вовсе не дождаться. В состав поселения входят три села: Верх-Нарым, Елизаветино и лесоучасток «Верх-Нарым», в них проживает почти 1,5 тыс. человек. На 16 дворов приходится один телефонный аппарат.