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Севморпорт восстановит паромное сообщение с Артбухтой

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Севастопольский морской порт возобновит паромные рейсы между Артбухтой и Северной стороной 27 июня. Перевозки приостановлены из-за поломки одного из пассажирских судов.

К ремонту привлечены лучшие специалисты Крыма и Севастополя. В течение двух дней планируется привести в порядок агрегат судна и восстановить работу паромной переправы, сообщает ИА SevastopolMedia.

Как сообщал 8 июня портал iz.ru, Керченская паромная переправа перевезла в мае 208,9 тыс. пассажиров — на 43% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. По данным ООО «Морская дирекция», в минувшем месяце перевезли 38 640 легковых автомобилей и 26 731 грузовое транспортное средство, а также 1902 автобуса.

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