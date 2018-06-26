Севморпорт восстановит паромное сообщение с Артбухтой

Севастопольский морской порт возобновит паромные рейсы между Артбухтой и Северной стороной 27 июня. Перевозки приостановлены из-за поломки одного из пассажирских судов.

К ремонту привлечены лучшие специалисты Крыма и Севастополя. В течение двух дней планируется привести в порядок агрегат судна и восстановить работу паромной переправы, сообщает ИА SevastopolMedia.

Как сообщал 8 июня портал iz.ru, Керченская паромная переправа перевезла в мае 208,9 тыс. пассажиров — на 43% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. По данным ООО «Морская дирекция», в минувшем месяце перевезли 38 640 легковых автомобилей и 26 731 грузовое транспортное средство, а также 1902 автобуса.