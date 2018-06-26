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Мосгорсуд подтвердил отказ украинскому омбудсмену в посещении Сущенко

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Представители Мосгорсуда подтвердили решение об отказе украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в посещении осужденного за шпионаж Романа Сущенко. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

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«Заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин отказал Людмиле Денисовой во встрече с осужденным Сущенко», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс посещения заключенных в России и на Украине осложнен из-за выдвижения новых условий.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Россию 14 июня. Она неоднократно нарушала договоренности о посещении осужденных. Так, 16 июня украинский омбудсмен должна была посетить в Омске заключенного Дмитрия Штыбликова, но вместо этого уполномоченный самовольно поехала в ЯНАО, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов, а затем в Владимир к Николаю Карпюку, и в московское СИЗО «Лефортово» к Роману Сущенко. Ни одна из встреч не состоялась, поскольку не была согласована.

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