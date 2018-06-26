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Huawei стал лидером по продажам смартфонов в России

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Корейская компания Samsung утратила лидерство на российском рынке смартфонов, уступив первое место китайскому Huawei. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы партнеров и сотрудников одного из ритейлеров.

Последние три недели, с 28 мая по 17 июня, доля продукции Huawei в штуках составила 23,8%, 24,2% и 26,5%. У Samsung показатели составили 22%, 23% и 23,2% соответственно. Отмечается, что на неделе, с 21 по 27 мая, корейский производитель еще был лидером рынка с 22,6%. У Huawei и его суббренда Honor за тот же период доля рынка составила 21,3%. Примечательно, что еще в феврале нынешнего года Huawei обошел по продажам продукцию компании Apple.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил изданию, что Samsung впервые за 10 лет перестал быть лидером рынка. По его мнению, такое произошло благодаря сбалансированному модельному ряду. Продукция корейской компании мало представлена в сегменте от 10 тыс. до 15 тыс. рублей в отличие от Huawei.

Издание приводит мнение гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко. Он считает, что сейчас на долю рынка в первую очередь влияет цена. Увеличения доли добивается тот, кто предлагает сбалансированные смартфоны с хорошими характеристиками и приятным дизайном по цене ниже, чем у конкурентов.

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