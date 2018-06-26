Соревнования по прыжкам на батуте пройдут в Краснодаре

С 4 по 6 июля в Краснодаре пройдут всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. На турнир приедут 500 спортсменов из 16 регионов РФ. Мероприятие посвящено памяти Героя Советского Союза, летчицы Евдокии Носаль.

Кубань будут представлять победитель Кубка России Сергей Немежан, чемпион Европы Александр Лисицын, серебряные призеры чемпионата России Евгения Шаронова и Анастасия Попова, бронзовый призер первенства Европы Роман Неудачин, передают «Кубанские новости».

Как писал в апреле портал iz.ru, в Великобритании порывом ветра унесло надувной замок вместе с ребенком, после чего сбросило вниз по склону. Инцидент произошел в графстве Эссекс. В момент происшествия на батуте находилась семилетняя девочка. Отец ребенка Саммер Ли пытался догнать несущуюся по склону конструкцию.