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В России падают цены на основные крупы

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Оптовые цены на основные виды круп снизились в России на прошлой неделе, свидетельствуют данные компании «ПроЗерно».

Так, падение цен на гречку ускорилось до 1170 рублей за тонну против 235 рублей неделей ранее. По данным на 22 июня, стоимость этой крупы составила 18 680 рублей за тонну, что существенно ниже показателя июня прошлого года (29 256 рублей за тонну).

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Аналогичная тенденция наблюдается и с ценами на рис. Так, на минувшей неделе эта крупа стала дешевле на 65 рублей — до 34 550 рублей за тонну.

При этом цены на пшено в преддверии нового урожая ведут себя неопределенно. На прошлой неделе они упали сразу на 1690 рублей — до 26 935 рублей за тонну, хотя неделей ранее взлетели сразу на 2310 рублей. Однако в этом году стоимость этой крупы существенно выше прошлогодней — в июне 2017 года тонна оценивалась всего в 10 145 рублей.

Как объяснил «Интерфаксу» ситуацию с крупой гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, падение цен на гречку обусловлено избыточностью этого рынка, риса в стране достаточно, поэтому цены стагнируют, а вот цены на пшено продолжат «дергаться», поскольку проса на рынке уже практически нет. 

Ранее Минсельхоз спрогнозировал падение урожая зерновых на 15% в 2018 году. Эксперты связывают это с холодной весной и уменьшением посевных площадей.

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