Крымские спасатели помогли отставшей от группы школьнице

Девочка из Красногорска в горах Алушты отстала от туристической группы. Поиски ребенка, потерявшегося неподалеку от села Зеленогорье, продолжались около трех часов.

Найти 13-летнюю туристку удалось с помощью GPS-сигнала. Школьница оказалась в южной части подножия горы Куроча. Во время поисковой операции спасатели оказывали психологическую помощь ребенку, отмечает Vostokmedia.

Недавно сотрудники «Крым-спаса» эвакуировали альпиниста-любителя с горы Сокол под Судаком. Житель Московской области при помощи альпинистского снаряжения стал совершать восхождение на гору, но не рассчитал свои физические возможности и не смог самостоятельно спуститься вниз.