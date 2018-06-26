Прямой эфир

Крымские спасатели помогли отставшей от группы школьнице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка из Красногорска в горах Алушты отстала от туристической группы. Поиски ребенка, потерявшегося неподалеку от села Зеленогорье, продолжались около трех часов.

Найти 13-летнюю туристку удалось с помощью GPS-сигнала. Школьница оказалась в южной части подножия горы Куроча. Во время поисковой операции спасатели оказывали психологическую помощь ребенку, отмечает Vostokmedia.

Недавно сотрудники «Крым-спаса» эвакуировали альпиниста-любителя с горы Сокол под Судаком. Житель Московской области при помощи альпинистского снаряжения стал совершать восхождение на гору, но не рассчитал свои физические возможности и не смог самостоятельно спуститься вниз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Микроавтобус и «КамАЗ» столкнулись в Крыму
Сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар площадью 24 га в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017