Амурская область подготовится к ураганам

Правительство Амурской области обеспечит безопасность населения во время ураганного ветра. Особое внимание планируется уделить санитарной очистке и установке объектов с рекламой.

По словам заместителя председателя правительства Алексея Венглинского, в последние годы из-за падения деревьев, крупных веток было повреждено имущество граждан, зарегистрированы случаи причинения вреда здоровью жителям и нарушения энергоснабжения. Как сообщает asn24.ru, часть муниципалитетов определили потенциально опасные деревья. Также разработаны планы ликвидации незаконно установленных рекламных конструкций.

На днях ураганный ветер повредил линии электропередачи и повалил деревья в Омске. В нескольких районах города наблюдались перебои с электричеством. Сильный дождь и ветер начались в Омске 21 июня. От жителей в дежурные службы поступило более 20 обращений по поводу упавших деревьев.