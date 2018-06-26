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Полпред Путина Холманских узнал о своей отставке на поминках

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Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских получил уведомление о своей отставке, когда находился на поминках в Нефтеюганске. Об этом сообщила газета Znak.

«Приехав в Югру в статусе высокопоставленного сотрудника администрации президента РФ, он уедет из региона в непонятном статусе», — говорится в публикации.

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По данным издания, утром 26 июня Холманских вместе с чиновниками, депутатами и политиками принял участие в поминальных мероприятиях по случаю гибели мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Кроме того, в этот день бывший полпред вручил благодарность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой от президента Владимира Путина за проведение выборов главы государства в марте 2018 года.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля опубликовала президентский указ об отставке Холманских, работавшего на этом посту с мая 2012 года. Вместо него на должность полпреда главы государства назначен Николай Цуканов, который до этого работал помощником президента по вопросам местного самоуправления.

По данным СМИ, отставленный чиновник может войти в совет директоров нижнетагильского НПК «Уралвагонзавод», где он ранее работал в течение почти 20 лет. Предположительно, его кандидатуру могут утвердить 28 июня.

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