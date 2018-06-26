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Археологи нашли древние украшения в подмосковном Ступино

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Древние украшения обнаружены на раскопках в городе Ступино Московской области. Об этом сообщает Ступинское информагентство со ссылкой на директора Коломенского археологического центра Александра Сыроватко.

Археологи ведут исследования на могильниках X–XI веков близ Соколовой Пустыни и XII–XIII веков в Кременье, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Артефакты позволят ученым определить дату захоронений.

На днях в Бурятии водолазы нашли на дне Байкала раритетный якорь. Находке около 100 лет. Учебно-тренировочные сборы проводились возле порта Танхой в Кабанском районе. Среди обнаруженных старинных предметов оказались паровозный «башмак» и ручная дрель.

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