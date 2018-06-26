Пропавшего в Иркутской области подростка нашли спустя четыре дня

Пропавший четыре дня назад подросток из Тулуна Иркутской области найден живым в труднопроходимом месте лесного массива. Мальчика отправили в больницу для медицинского обследования.

В круглосуточном поиске приняли участие более 100 полицейских, сотрудники МЧС, Следственного комитета, участковые, инспекторы ПДН и патрульные наряды полиции, сообщает ИА IrkutskMedia.

В тот же день, 26 июня, подросток и 20-летний молодой человек утонули в озере в поселке Кутулик Аларского района. Проводится доследственная проверка. По предварительной информации, один из них пошел купаться и начал тонуть, а второй бросился на помощь.