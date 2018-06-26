Жителям Красноярска рекомендуют покинуть город на два дня

Объявление о введении режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске распространил Среднесибирский УГМС. Срок действия составляет двое суток: с 19 часов 26 июня до 19 часов 28 июня.

В городе сложились погодные условия, при которых вредные вещества не рассеиваются в воздухе, а висят серой пеленой над домами. Долго гулять в это время не стоит. Жителям рекомендуют уехать за пределы Красноярска. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Как писал портал iz.ru, центр экологического мониторинга воздуха начнет работу в Омске. Планируется создание сети датчиков, которые будут выявлять превышение концентрации вредных веществ. По словам главы Омской области Александра Буркова, столица региона входит в список из 12 городов с самой опасной экологической обстановкой.