Прямой эфир

Жителям Красноярска рекомендуют покинуть город на два дня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявление о введении режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске распространил Среднесибирский УГМС. Срок действия составляет двое суток: с 19 часов 26 июня до 19 часов 28 июня.

В городе сложились погодные условия, при которых вредные вещества не рассеиваются в воздухе, а висят серой пеленой над домами. Долго гулять в это время не стоит. Жителям рекомендуют уехать за пределы Красноярска. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Как писал портал iz.ru, центр экологического мониторинга воздуха начнет работу в Омске. Планируется создание сети датчиков, которые будут выявлять превышение концентрации вредных веществ. По словам главы Омской области Александра Буркова, столица региона входит в список из 12 городов с самой опасной экологической обстановкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 органических веществ загрязняют атмосферу на Новой Земле
Ученые подготовят список этих соединений и установят их источники
Интерактивную карту обитания соловьев запустили в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017