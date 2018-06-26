Посольство поможет родственникам умершего музыканта Сучилина

Посольство России в Лиссабоне пообещало предоставить помощь родственникам музыканта Андрея Сучилина в организации его похорон. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Александр Брянцев.

«Мы связали родственников с похоронным бюро, окажем всё необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит, будут ли транспортировать тело или кремировать здесь», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя посольства.

Как уточняет «Газета.ру», Сучилин оказался в Португалии в конце мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Transavia Holland. У музыканта в полете обострилось заболевание и развился некроз, другие пассажиры пожаловались на неприятный запах. Позже артиста доставили в реанимацию и он впал в кому. Музыкант скончался 26 июня. Врачи провели ему несколько операций, но не смогли остановить некроз.

В посольстве выразили соболезнование родным и близким Сучилина и рекомендовали всем российским туристам приобретать действующую медицинскую страховку максимально широкого покрытия перед выездом за рубеж, а также незамедлительно обращаться за врачебной помощью в случае заболевания.

Андрей Сучилин был лидером рок-группы «До мажор», а также одним из основателей Московской рок-лаборатории.