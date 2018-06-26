Состав воздуха проверяют в Якутии из-за задымления от пожаров

Роспотребнадзор усиливает контроль над состоянием воздуха в связи с задымлением от пожаров. Специалисты проверяют концентрацию в пробах угарного газа и диоксида серы.

За время пожароопасного периода в Якутске проведено 40 исследований атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Специалистов интересует количество в воздухе угарного и углекислого газов, двуокиси серы, диоксида и оксида азота. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

До настоящего момента жалоб от населения насчет задымленности не было. Ситуацию по лесным пожарам контролирует МЧС.