Волочковой подарили фризского скакуна
Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографией фризского скакуна. Как написала танцовщица, животное ей подарили.
Я так люблю лошадей..🙏🏻🐎 Они добрее, чем многие люди.. Скоро и подаренный мне чемпион фриз приедет!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 25 Июн 2018 в 6:31 PDT
Поклонники артистки предположили, что у Анастасии Волочковой новый роман. Сама балерина слухи не комментирует. В комментариях к публикации они также успели подсчитать примерную стоимость подарка: по разным оценкам, цена за породистую лошадь, выведенную в Нидерландах, может достигать сотен тысяч долларов.
В мае в преддверие 150-летия российского императора Николая II Волочкова сравнила себя с балериной Матильдой Кшесинской, с которой у царя был роман, заявив, что у них «много общего».