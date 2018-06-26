Волочковой подарили фризского скакуна

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографией фризского скакуна. Как написала танцовщица, животное ей подарили.

Поклонники артистки предположили, что у Анастасии Волочковой новый роман. Сама балерина слухи не комментирует. В комментариях к публикации они также успели подсчитать примерную стоимость подарка: по разным оценкам, цена за породистую лошадь, выведенную в Нидерландах, может достигать сотен тысяч долларов.

В мае в преддверие 150-летия российского императора Николая II Волочкова сравнила себя с балериной Матильдой Кшесинской, с которой у царя был роман, заявив, что у них «много общего».