Пресс-секретарь Эрдогана посоветовал американскому сенатору заткнуться

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын посоветовал американскому сенатору Адаму Шиффу заткнуться.

В ответ на призыв Шиффа не поздравлять Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах Калын написал в Twitter, что президент Эрдоган «не нуждается в ваших, Адам Шифф, поздравлениях». «Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», — добавил представитель главы государства.

Ранее Шифф опубликовал в Twitter пост: «Эрдоган «победил» в повторных выборах в эти выходные с помощью уничтожения оппозиции через аресты, насилие и подавления свободы прессы». В Турции, по его словам, началось самодержавие, и это напоминает о том, что демократия во всем мире находится под угрозой. В связи с этим он призвал воздержаться от поздравлений переизбранному лидеру.

24 июня в Турции прошел первый тур досрочных президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей. В связи с этим избирательная комиссия объявила его победителем на выборах.