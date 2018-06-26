Прямой эфир

Пресс-секретарь Эрдогана посоветовал американскому сенатору заткнуться

0
Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын посоветовал американскому сенатору Адаму Шиффу заткнуться.

В ответ на призыв Шиффа не поздравлять Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах Калын написал в Twitter, что президент Эрдоган «не нуждается в ваших, Адам Шифф, поздравлениях». «Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», — добавил представитель главы государства.

Ранее Шифф опубликовал в Twitter пост: «Эрдоган «победил» в повторных выборах в эти выходные с помощью уничтожения оппозиции через аресты, насилие и подавления свободы прессы». В Турции, по его словам, началось самодержавие, и это напоминает о том, что демократия во всем мире находится под угрозой. В связи с этим он призвал воздержаться от поздравлений переизбранному лидеру.

24 июня в Турции прошел первый тур досрочных президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей. В связи с этим избирательная комиссия объявила его победителем на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента
Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017