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Новак обсудил с замглавы Еврокомиссии сотрудничество в сфере энергетики

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Фото: Министерство энергетики РФ/minenergo.gov.ru
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Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил энергетическое сотрудничество РФ и Евросоюза с замглавы Европейской комиссии по энергетике Марошем Шефчовичем. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину, а также о перспективах десинхронизации энергосистемы Прибалтики от Энергокольца БРЭЛЛ после 2025 года», — говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны актуализировали статус работы по проектам «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В ведомстве подчеркнули, что оба проекта нацелены на диверсификацию маршрутов транзита газа и укрепление энергетической безопасности Евросоюза.

В рамках «Турецкого потока» будут выстроены две нитки трубопровода протяженностью около 1100 км, из которых 937 км пройдут по дну Черного моря. Газопровод соединит Анапский район Краснодарского края и европейскую часть Турции. Одна из ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство европейских стран поддерживают этот проект, однако против него выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа, а также США, которые намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что не считают «Северный поток – 2» состоявшимся, а у ЕС есть возможность добиться отмены проекта.

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