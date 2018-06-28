На заре образования Китайской Народной республики ее лучшим другом был Советский Союз. Дружба двух социалистических стран быстро нашла свое отражение в культурно-агитационной сфере: в Китае стали популярными плакаты с лозунгами «Всегда вместе» и «Дружба навеки», на которых улыбчивые китайский и советский сталевары/рабочие/дети приветливо смотрели друг на друга и в светлое коммунистическое будущее.

Безоблачный период был не особо долгим — уже в 1953 году к власти в СССР пришел Никита Хрущев, и в отношения двух стран проник холодок, вскоре переросший в настоящие «заморозки». В 1969 году Москва и Пекин даже оказались на гране войны — в тот год произошла знаменитая приграничная стычка на острове Даманском.

Тем не менее, даже нескольких лет мира и дружбы хватило, чтобы в целом теплое отношение к Стране Советов у китайцев закрепилось на многие годы вперед. А вместе с ним — и некоторые стереотипы о ее жителях.

В середине 2000-х годов многие пожилые китайцы по-прежнему недоумевали, слыша слово «Россия» — они понимали, о какой стране идет речь, лишь после упоминания Советского Союза. Даже сейчас многие рожденные в 50-е и 60-е годы прошлого века китайцы все еще хорошо помнят песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» и прекрасно знают фильмы «Москва слезам не верит» и «А зори здесь тихие».

Особый восторг китайского старшего поколения неизменно вызывало произведение Николая Островского «Как закалялась сталь». В 2000 году китайские кинематографисты даже создали 20-серийный фильм (его снимали на Украине с украинскими актерами), который был признан лучшим сериалом года.

Отчасти на волне популярности этого произведения в Китае сложился миф о том, что большинство русских — эдакие Павки Корчагины. «Сталкиваясь с трудностями или с несправедливостью, русские обычно не отступают, но могут вступить в спор и в борьбу, упорно настаивая на своем. Если китайцам требуются для этого усилия, то русские берут силу откуда-то изнутри себя и могут моментально превратиться в настоящих воинов. Все мы помним пример Павла Корчагина. Примерно так же русские ведут себя и в жизни", — писала несколько лет назад аспирантка Хэйлуцзянского университета Харбина Цзинь Хуа, пытаясь обобщить представление китайцев о русском национальном характере.

Впрочем, большинство стереотипов о России и русских — пусть и не всегда соответствующих действительности — присуще скорее людям старшего поколения. Китайская молодежь Россией, ее культурой и языком интересуется не особенно. Для сравнения: русский язык в России изучают чуть более 18 тысяч студентов-китайцев, изучающих английский язык только в США — около 100 тысяч. А зашкаливающая популярность в Китае певца Витаса, которого и в России-то знают и помнят далеко не все, — ярчайший пример не самых релевантных представлений о русской современной музыкальной культуре среди китайской молодежи.

Если французы, согласно устоявшимся китайским представлениям о других нациях, неизменно романтичные, американцы — люди прямодушные и широких взглядов, а евреи — обязательно богатые, то представление о русских у жителей Поднебесной преимущественно связано с девушками. Россиянки в глазах подавляющего числа китайцев красивые, с бледной кожей (что в Китае, где все кремы для лица обязательно обещают отбелить кожу, остается предметом особой зависти), но все как одна — в обязательном порядке толстеющие после рождения детей.

«Холодно, красивые девушки, большая страна, Путин еще», — перечислил как-то популярному интернет-изданию о Китае «Магазете» свои ассоциации с Россией 24-летний студент Чжоу Хань.

Что касается Владимира Путина, которого в Китае именуют «Путин Великий», то в Китае он — настоящая суперзвезда. Наверное, нигде в мире не издается такое бесчисленное количество книг о нем, как в Поднебесной: «Железный кулак Путина», «Путин: идеальный мужчина в глазах женщин», «Очаровательный король Путин». Именем президента смело пользуются даже издатели языковых учебников для китайцев: к примеру, один из них предлагается изучать русский язык по пособию с ярким названием «Возвращение царя. Впечатляющая речь Путина».

Одна из самых известных книг про российского лидера в Китае — изданная в 2012 году и переиздававшаяся позднее биография президента РФ «Он рожден для России». В Поднебесной она стала настоящим бестселлером, по продажам она в разы обошла автобиографии Барака Обамы, Маргарет Тэтчер и Нельсона Манделы авторства того же Чжэна Вэньяна.

Как не раз объясняли местные социологи, причина всенародной китайской любви к лидеру соседней России кроется в приписываемом ему мачизме (в Китае с этим, понятное дело, дефицит), но, главное, — в его умении сопротивляться США и Западу. Еще со времен войны в Югославии, когда НАТОвские самолеты разбомбили китайское посольство в Сербии, и позднее, когда у руля КНР встал нехаризматичный, как считалось, Ху Цзиньтао, китайцы без устали твердили, что и Китаю нужна более твердая рука. Которую они, к слову, в итоге и получили — в лице нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина.

Популярный среди китайцев и на заре своего прихода к власти, в последние годы российский лидер еще более поднялся в глазах соседнего народа. И причиной тому — события на Украине в 2014. Если на Западе крымская история была встречена с известной долей критики в адрес лично Путина, то реакцией в Китае стал стремительный рост его рейтинга. Согласно одному из местных опросов, сразу после крымских событий уровень поддержки российского президента в КНР вырос до рекордных 92%.