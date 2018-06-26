Более 30 тыс. саженцев кедра привезли в Зеленоградск для создания питомника

Более 30 тыс. саженцев кедра и около 1 тыс. саженцев амурского бархата привезли в Зеленоградск для создания кедрового питомника. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации муниципалитета.

Как отметили в администрации, на данный момент в питомнике взошли более 600 тыс. семян хвойных. Также в Зеленоградск прибудет более 450 тыс. семян корейского и сибирского кедров из Владивостока и Иркутска для дальнейшей посадки, сообщает «Калининград.Ru».

Ранее власти Зеленоградского округа заявляли, что в 2018 году в поселке Муромское планируется высадить 600 тыс. различных саженцев. На территории питомника будут выращивать сибирскую и корейскую сосны, лимонник, корейскую пихту, лиственницу, дикий виноград и многие другие растения.

Инициатором и создателем проекта кедрового питомника в Калининградской области является житель Сахалина Иван Санжаров.