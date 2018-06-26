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Во Франции заявили о шансе для Европы стать сильнее

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр прокомментировал новые торговые пошлины США на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза (ЕС), Канады и Мексики. Он заявил, что стремления американского руководства «ослабить» Европу предоставляют ей «исторический шанс стать сильнее». Слова французского политика приводит The Financial Times.

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Ле Мэр считает, что договоренности о создании бюджета еврозоны между Парижем и Берлином являются лучшим, чего можно достичь в современной политической и экономической ситуации.

Первый бюджет еврозоны, отдельный от бюджета Евросоюза, может быть принят в 2021 году. Он будет использован, в частности, для более активного инвестирования в экономику стран валютного сообщества в целях ее укрепления перед лицом кризисов.

Франция и Германия работали над этим проектом в течение последних 10 лет, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее министр финансов Франции заявил, что Европа примет ответные меры в случае повышения Америкой ввозных пошлин на автомобили европейского производства.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

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