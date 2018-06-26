Телеведущего накажут за мат в прямом эфире

Телеведущего Артема Шейнина накажут за употребление нецензурного выражения в прямом эфире. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает ТАСС.

«С ним будет проведена беседа, наложено взыскание», — заявило руководство.

Ведущий употребил нецензурное слово, когда в прямом эфире пересказывал свою беседу с болельщиком чемпионата мира по футболу после матча между сборными России и Уругвая, который состоялся 25 июня.

Россияне уступили команде Уругвая со счетом 0:3. Несмотря на поражение, сборная России вышла в 1/8 финала, где встретится с командой Испании.