Медведев рассказал, чьи интересы учитывает пенсионная реформа

Предлагая внести изменения в пенсионное законодательство, правительство России старается учесть интересы работающих россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», — приводит его слова ТАСС.

Премьер констатировал, что уже сегодня на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих людей, чем 50 лет назад, что означает дополнительную нагрузку и на работающих, и на работодателей. По его данным сейчас в среднем трудится около 12 млн пенсионеров, то есть примерно четверть всех пенсионеров, а в первые годы после наступления пенсионного возраста старается работать каждый второй вышедший на пенсию.

Как подчеркивает Медведев, возраст ни в коем случае не должен быть причиной увольнения, поскольку дискриминация в трудовых отношениях по возрасту в России законодательно запрещена. В связи с этим он напомнил, что недавно поручил Роструду тщательно следить за этими процессами.

14 июня на заседании правительства Медведев предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти цифры составляют 60 и 55 лет соответственно.

Правительство заявило, что изменения в пенсионном законодательстве позволят ежегодна повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.