Спасатели в Москве вытащили из воды тонущую женщину

Спасатели вытащили из воды тонувшую женщину на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел 26 июня в столичном районе Строгино. 36-летняя пострадавшая потеряла силы во время купания. Дежурные спасатели заметили это и сумели оперативно подойти к ней на катере и вытащить из воды. После этого женщину доставили на станцию и оказали первую помощь. Как сообщает РИАМО, она сильно наглоталась воды и испугалась. После этого женщину передали бригаде скорой помощи.

В конце мая 2018 года МЧС напомнило москвичам правила отдыха на воде. В частности, рекомендуется купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Кроме того, не следует купаться в одиночку в вечернее и ночное время, а также заходить в воду после употребления алкогольных напитков.