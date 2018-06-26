Новую подстанцию скорой помощи проектируют в Воронеже

Специалисты разрабатывают проект новой подстанции скорой помощи в Центральном районе Воронежа. Она будет рассчитана на 80 тыс. вызовов в год.

Проектом занимается институт «Гипрокоммундортранс». На первом этапе будут проведены инженерные изыскания на участке площадью 0,6 га. Помимо самого здания подстанции, на участке разместится отапливаемый гараж, летняя стоянка на 25 автомобилей, площадка для автономного и резервного источников питания. Об этом сообщает ИА «Абирег».

На подстанции будут работать 15 врачей скорой помощи, 22 специалиста среднего медицинского персонала и 15 водителей.

Всего в Воронеже планируется построить три подстанции скорой помощи для повышения качества работы медицинской службы.